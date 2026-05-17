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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Arbitro sufrió polémica agresión en el partido de Huachipato y La Calera

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Rodrigo Carvajal recibió el impacto de un objeto lanzado desde la tribuna en el estadio de los acereros.

Arbitro sufrió polémica agresión en el partido de Huachipato y La Calera
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El partido entre Huachipato y Unión La Calera, en la fecha 12 de la Liga de Primera, quedó marcado por una polémica agresión que sufrió el árbitro Rodrigo Carvajal, quien recibió el impacto desde un objeto lanzado desde la tribuna en el estadio de los acereros en Talcahuano.

Tras el final del primer tiempo, cuando iban camino a camarines, el juez fue impactado por un proyectil que cayó en su cara. Según informó TNT Sports, fue una moneda, y el partido estuvo cerca de ser suspendido por esta agresión.

Sin embargo, la situación no pasó a mayores y el juez decidió que el partido continuara, aunque, lo más probable, es que consignará este incidente en el informe arbitral respectivo de este compromiso.

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Este incidente puede significar un problema para Huachipato, y un posible castigo será determinado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

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