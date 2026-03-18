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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Arturo Vidal presentó problemas de salud y es duda para el duelo ante Coquimbo Unido

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El volante fue derivado a su domicilio con reposo durante la jornada matutina de este miércoles.

Arturo Vidal presentó problemas de salud y es duda para el duelo ante Coquimbo Unido
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Arturo Vidal encendió las alarmas en Colo Colo de cara a su próximo desafío en la Copa de la Liga, luego de presentar problemas de salud este miércoles que ponen en duda su participación en el duelo ante Coquimbo Unido. 

Según informamos en Cooperativa Deportes, el volante "albo" no pudo entrenar esta mañana por un cuadro viral, probablemente amigdalitis.

Vidal se presentó en la jornada matutina al Estadio Monumental, pero fue derivado a su domicilio con reposo, y su presencia en el encuentro frente a los piratas dependerá de su evolución.

El cacique se medirá ante los coquimbanos este sábado 21 de marzo a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio Monumental, por el primer partido de la fase de grupos de la Copa de la Liga.

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