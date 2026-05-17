Arturo Vidal y la paliza a Ñublense: Ganar así da confianza, ratifica lo que se hace en la semana

Arturo Vidal, capitán de Colo Colo, analizó el triunfo por 6-2 sobre Ñublense en el Estadio Monumental, por la fecha 12 de la Liga de Primera, y valoró el contundente resultado, señalando que "ganar así da confianza" para el trabajo que realiza el equipo.

"Feliz por el resultado, necesitábamos un partido así, nos da confianza para lo que viene. Ratifica que las cosas se están haciendo bien, muy importante ganar así a un equipo duro como Ñublense y y disfrutar con la gente, estaba espectacular el ambiente", declaró el "King" en la zona mixta.

Vidal también reconoció que fue "el mejor partido" que ha jugado Colo Colo en el año, pero remarcó que "en otros hemos jugado bien y no hemos concretado. Hoy anotamos seis goles y eso nos da mucha confianza".

Respecto al golazo de zurda que anotó, Arturo Vidal aseguró que "me tengo confianza, en el entrenamiento, cuando juego de último hombre puedo pegar de derecha e izquierda, no tengo problema con eso, gracias a los años. Lo he trabajado, he trabajado mucho la izquierda, y hoy pudo salir un gol lindo".

"Sacamos cinco puntos, eso es lo importante. Siempre es lindo ganar, pero ganar como se hizo así da confianza, ratifica lo que se hace en la semana. Cada entrenamiento nos jugamos la vida, hoy se dio, pero le da valor al trabajo que se hace día a día", remarcó.

Al ser consultado por la pelea por el título y la consolidación como candidato a ser campeón, Vidal fue enfático: "Somos candidatos desde el principio".

"Desde que vi la pretemporada, vi el ambiente, veo que mis compañeros se esfuerzan al máximo, los jóvenes nos han ayudado a crecer y los jugadores que llegaron también. Somos candidatos y más si tenemos la camiseta de Colo Colo", argumentó.

Finalmente, anticipó el clásico con Universidad Católica, que llegará con un partido adicional a ese choque en el Claro Arena, ya que el jueves debe enfrentar a Barcelona de Guayaquil en la Copa Libertadores.

"Ahora están sintiendo lo difícil que es jugar cada tres días. Nosotros nos vamos a preparar de la mejor forma, no sé como van a llegar ellos, pero nosotros vamos a ir a buscar los tres puntos", cerró.

El clásico entre Colo Colo y la UC está prorgramado para el domingo 24 de mayo en el Claro Arena, a las 18:00 horas (22.00 GMT).