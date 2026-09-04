PDI detuvo a hombre por publicación con presunta amenaza a ministro Quiroz

La Policía de Investigaciones detuvo este viernes en la Región de La Araucanía a un hombre de 44 años por una presunta amenaza contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz a través de una publicación en redes sociales.

De acuerdo con los antecedentes que se conocen, el 30 de agosto una cuenta de Facebook identificada como "Fcis Jass" difundió en el grupo público "Los Laureles Chile" una imagen intervenida de Quiroz junto al asesinado senador Jaime Guzmán, fundador de la UDI: ambos aparecían con un impacto de bala en la frente.

La Fiscalía Nacional reconoció la diligencia a través de un comunicado de prensa en el que expuso que "a raíz de publicaciones de medios de comunicación que dan cuenta de la detención en la región de La Araucanía de un hombre de 44 años, por una publicación en redes sociales que contenía una imagen intervenida del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, junto al exsenador Jaime Guzmán, ambos representados con una lesión de bala en la frente, la Fiscalía confirma la efectividad de estos hechos".

El texto agrega que "actualmente se desarrolla una investigación para su esclarecimiento y la determinación de eventuales responsabilidades".