Audax Italiano tumbó y rebasó a O'Higgins en un cruce directo por la parte baja

Audax Italiano tomó aire después de imponerse por 1-0 a O'Higgins en el Estadio Bicentenario de La Florida, consiguiendo así sobrepasar a su rival de turno en la tabla durante el desarrollo de la fecha 23 en la Liga de Primera.

El cuadro floridano destrabó una equilibrada etapa inicial con un remate de distancia de Giovani Chiaverano (27'), pero la visita respondió recién en la agonía de la fracción inicial con un centro de Ignacio Schor que Enzo Ferrario bloqueó prácticamente en la línea (43').

El elenco rancagüino adelantó sus líneas en el complemento para buscar la igualdad, pero se topó con la respuesta del portero Tomás Ahumada ante un tiro de Alan Robledo (66') y un posterior disparo de Felipe Faúndez que dio en el poste (87').

En los descuentos, el atacante argentino Walter Bou estrelló dos balones en los palos (90+6' y 90+9') y el dueño de casa terminó aguantando con diez hombres tras la expulsión de Favian Loyola (90+11') por una fuerte entrada sobre Luis Pavez.

Con este triunfo, el equipo de Patricio Graff llegó a 28 unidades en el undécimo lugar y se ubicó sobre el elenco de Lucas Bovaglio, que es duodécimo con 27 puntos.

Ahora, los floridanos tendrán que afrontar una dura prueba en octavos de final de Copa Chile, donde enfrentará a Colo Colo el 22 y el 25 de septiembre, ambos duelos en el Nacional. En tanto, los celestes harán lo propio ante Santa Cruz entre el 24 y 27 de dicho mes.