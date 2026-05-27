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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Bernedo, González, Sosa y Méndez fueron citados por incidentes tras el UC-Colo Colo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El organismo revisará los incidentes ocurridos tras el triunfo albo en el Claro Arena.

Bernedo, González, Sosa y Méndez fueron citados por incidentes tras el UC-Colo Colo
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El Tribunal de Disciplina citó a dos jugadores de Universidad Católica y dos de Colo Colo luego de la pelea que se produjo tras el clásico disputado en el Claro Arena, válido por la Fecha 13 de la Liga de Primera.

De acuerdo al listado del organismo, los jugadores citados por denuncia arbitral son Vicente Bernedo y Daniel González, de Universidad Católica, además de Joaquín Sosa y Javier Méndez, de Colo Colo.

El informe del árbitro José Cabero consignó que, al término del partido, se originó una confrontación colectiva entre jugadores de ambos equipos, con golpes de puño, empujones y agresiones mutuas, situación que alteró gravemente el cierre del encuentro.

En el mismo documento fueron individualizados directamente Bernedo, González, Sosa y Méndez, quienes quedaron apuntados por participar activamente en los incidentes posteriores al triunfo de Colo Colo por 2-1 sobre Universidad Católica.

El Tribunal también citó al kinesiólogo albo Javier Díaz, denunciado por el árbitro tras ingresar al terreno de juego durante los incidentes. En el informe se detalló que el integrante del cuerpo médico de Colo Colo tuvo una conducta desafiante y lanzó agua desde una botella hacia el sector donde se desarrollaba la confrontación.

Además, el Tribunal resolvió sanciones deportivas derivadas del clásico: Tomás Alarcón recibió un partido de castigo por su expulsión por doble amarilla, mientras que el ayudante técnico de Universidad Católica, Andrés San Martín, también fue suspendido por un encuentro tras ser expulsado por abandonar el área técnica y desaprobar al árbitro.

En otra resolución vinculada al compromiso, el organismo determinó que la tarjeta amarilla mostrada a Leandro Hernández no será computada, por lo que el jugador de Colo Colo quedó liberado de esa amonestación en el registro disciplinario.

Además, se consignó que Fernando Zampedri recibió su quinta amarilla y quedó suspendido para el próximo duelo de la UC.

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