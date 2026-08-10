Camarines del Estadio de Huachipato no contaban con agua caliente en duelo ante Everton

El partido entre Huachipato y Everton dejó una denuncia fuera de lo estrictamente futbolístico, luego de que el informe oficial consignó que algunos camarines del Estadio Huachipato no contaban con agua caliente.

El documento correspondiente al compromiso disputado el sábado 8 de agosto en Talcahuano, firmado por el juez central Gastón Philippe, señaló en el apartado de otras observaciones que el "camarín del equipo visitante y el de árbitros no cuenta con agua caliente".

El encuentro, válido por la Primera División 2026, terminó con triunfo 4-1 de Everton sobre Huachipato.

Además, el informe calificó como "regular" la condición del campo de juego.