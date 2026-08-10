Solari: Kast se está poniendo el parche antes de la herida al cuestionar la Casen

El exministro Ricardo Solari opinó en El Primer Café que el Presidente José Antonio Kast "se está poniendo el parche antes de la herida" al cuestionar la validez de las cifras de reducción de pobreza indicadas por la encuesta Casen.

"Nos dijeron en la Casen anterior que la pobreza había disminuido y que la fórmula era a través de los subsidios", señaló Kast este lunes en T13 Radio, advirtiendo que, a través del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, después se "aclaró que había un error en la medición y que los números que se daban no eran de acuerdo con lo que se correspondía, porque los parámetros para medir estaban excluyendo algunos".

"Yo tengo la sensación de que lo que está diciendo el Presidente Kast, más bien, apunta a ponerse el parche antes de la herida. Él piensa y seguramente cree que, eventualmente, si se hiciera una medición pronta, los datos no serían tan buenos (para él)", señaló el militante socialista.

Añadió, en todo caso, que "sería bueno despejar de cuál de todos los temas estamos hablando: si (Kast) está cuestionando la encuesta misma -cómo se tomó, cómo se procesó, cómo se ponderó-"; si está planteando laxamente una percepción personal o si está criticando la política de subsidios hacia la población más pobre.

"Son discusiones distintas y sería bueno clarificarlo, porque la encuesta Casen es un patrimonio estadístico de Chile", apuntó el presidente del Instituto Igualdad.

Por otro lado, "los subsidios, en todo el mundo, son parte de las estrategias para enfrentar la situación de la extrema pobreza, en particular de la infancia y de los hogares monoparentales encabezados por mujeres", explicó el economista.

Migración "a la vena de la pobreza extrema"

Un último factor a considerar en este debate es el efecto del "shock migratorio que recibió el país" en la última década, que fue "a la vena al nivel de la pobreza y la pobreza extrema".

"Una parte muy importante de esas personas venían del extranjero por distintas situaciones, (por ejemplo) huyendo de la crisis venezolana, a sumarse en Chile a 'nuestro' número de pobres. O sea, tuvimos un adicional de pobreza muy importante motivado por el fenómeno demográfico de la migración, y muchos de ellos eran niños, que es el número más significativo de los pobres extremos", señaló Solari.

Por este motivo, es imposible eludir que "si algo ha pasado en Chile en materia de pobreza (en el último tiempo), está muy asociado -desde el punto de vista estrictamente estadístico- a la migración", sentenció el exsecretario de Estado.

Luis Ruz: "Es muy simple decir que la pobreza solo se ha cubierto por los subsidios"

Luis Ruz, presidente del centro Democracia y Comunidad, complementó señalando que "si uno va a la evolución de los datos se da cuenta de que la pobreza en Chile, en general, viene retrocediendo, salvo el periodo de la pandemia y lo que hubo después".

"El problema está más bien en cómo se han generado, en paralelo, ciertas condiciones de desigualdad comparadas con lo que hicimos (previamente), pero la Casen muestra que la pobreza viene bajando, y (desde ese punto de vista) no es una buena estrategia cuestionar los instrumentos que nosotros mismos nos hemos dado, más allá de quién gobierne", porque eso distrae del problema de fondo.

Finalmente, "si el tema (de la crítica de Kast) son los subsidios, (...) para mí es muy simple decir que la pobreza solo se ha cubierto por los subsidios. Creo que es un problema mucho mayor, de mayor alcance, con otras explicaciones que están completamente relacionadas", añadió el intelectual falangista.