Clásico de la UC y Colo Colo logró récord histórico de audiencia en TNT Sports

El clásico entre Universidad Católica y Colo Colo, por la fecha 13 de la Liga de Primera 2026, logró un récord histórico de audiencia este domingo en la transmisión de TNT Sports Chile, convirtiéndose en el partido más visto entre ambos equipos.

Según detalló TNT Sports, el partido entre la UC y Colo Colo tuvo 19.12 puntos de rating en hogares con cable, además de un 95,5 por ciento de share entre canales deportivos.

Con este rating, el clásico entre la UC y Colo Colo quedó en el primer lugar histórico de audiencia en partidos de ambos clubes, y a nivel general, quedó como el cuarto partido más visto en el historial de transmisiones de TNT Sports y el antiguo Canal del Fútbol (CDF).