El cielo de la Región Metropolitana sorprendió este sábado con vistosas nubes lenticulares luego de las intensas lluvias de la pasada jornada, en otro episodio de la seguidilla de sistemas frontales de las últimas semanas.

Estas formaciones con aspecto de lente -que el ojo inexperto suele asociar con "platillos voladores"- cubrieron gran parte de la cordillera nevada, dando mayor realce al espectáculo visual.

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