Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y chubascos de lluvia
Santiago9.7°
Humedad77%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Santiago fue invadido por "nubes con forma de OVNI"

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El cielo de la Región Metropolitana sorprendió este sábado con vistosas nubes lenticulares luego de las intensas lluvias de la pasada jornada, en otro episodio de la seguidilla de sistemas frontales de las últimas semanas.

Estas formaciones con aspecto de lente -que el ojo inexperto suele asociar con "platillos voladores"- cubrieron gran parte de la cordillera nevada, dando mayor realce al espectáculo visual.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados