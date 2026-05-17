Cobresal extendió su hegemonía sobre Universidad de Chile y se alejó del fondo en la Liga

Pese a que ambos llegaban con distintas realidades, un complicado Cobresal supo mantener la hegemonía sobre Universidad de Chile y venció 1-0 en El Cobre por la duodécima fecha de la Liga de Primera, alejándose del fondo y llegando a 12 partidos al hilo sin caer ante su rival de turno.

El primer tiempo mostró a los hombres de Fernando Gago intentando imponer condiciones. Los laicos celebraron prematuramente cuando Juan Martín Lucero (19') envió el balón a la red, pero la conquista fue anulada por fuera de juego.

Cobresal respondió con transiciones rápidas de Julián Brea, aunque se encontró con un sólido Gabriel Castellón. Por su parte, el portero local Leandro Santander también fue figura al contener un remate a quemarropa del "Gato" (42') justo antes del descanso.

Llegado el complemento, cuando mejor jugaba la U, llegó el quiebre definitivo. Steffan Pino ejecutó un brillante tiro libre (76') que se coló en el arco azul para desatar el festejo en El Salvador.

El silbatazo final le permitió a Cobresal extender un invicto que data desde 2020 en la Primera División y desde 2016 en El Cobre. Además, escaló a la decimotercera posición con 13 unidades antes de visitar a Audax Italiano el 23 de mayo.

Por su parte, el "Romántico Viajero" se mantuvo en el séptimo lugar con 17 puntos y tendrá que esperar para lavar sus heridas. Tras aplazar su duelo ante O'Higgins, su partido más cercano es el 30 de dicho mes ante Deportes Concepción en el Nacional.

Ficha de Cobresal vs. Universidad de Chile