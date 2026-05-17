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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Cobresal extendió su hegemonía sobre Universidad de Chile y se alejó del fondo en la Liga

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El elenco "minero" estiró a 12 los encuentros oficiales sin conocer la derrota frente al cuadro laico.

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Pese a que ambos llegaban con distintas realidades, un complicado Cobresal supo mantener la hegemonía sobre Universidad de Chile y venció 1-0 en El Cobre por la duodécima fecha de la Liga de Primera, alejándose del fondo y llegando a 12 partidos al hilo sin caer ante su rival de turno.

El primer tiempo mostró a los hombres de Fernando Gago intentando imponer condiciones. Los laicos celebraron prematuramente cuando Juan Martín Lucero (19') envió el balón a la red, pero la conquista fue anulada por fuera de juego.

Cobresal respondió con transiciones rápidas de Julián Brea, aunque se encontró con un sólido Gabriel Castellón. Por su parte, el portero local Leandro Santander también fue figura al contener un remate a quemarropa del "Gato" (42') justo antes del descanso.

Llegado el complemento, cuando mejor jugaba la U, llegó el quiebre definitivo. Steffan Pino ejecutó un brillante tiro libre (76') que se coló en el arco azul para desatar el festejo en El Salvador.

El silbatazo final le permitió a Cobresal extender un invicto que data desde 2020 en la Primera División y desde 2016 en El Cobre. Además, escaló a la decimotercera posición con 13 unidades antes de visitar a Audax Italiano el 23 de mayo.

Por su parte, el "Romántico Viajero" se mantuvo en el séptimo lugar con 17 puntos y tendrá que esperar para lavar sus heridas. Tras aplazar su duelo ante O'Higgins, su partido más cercano es el 30 de dicho mes ante Deportes Concepción en el Nacional.

Ficha de Cobresal vs. Universidad de Chile

  • COBRESAL (1): Alejandro Santander, Aaron Astudillo (Esteban Valencia, 71'), Franco Bechtholdt, José Tiznado [C], Rodrigo Sandoval (Antonio Castillo, 71'), César Yanis, Benjamín Valenzuela (Guillermo Pacheco, 46'), Agustín Nadruz, Julián Brea (Christian Moreno, 90'+7'), Franco Farías (Bryan Carvallo, 46'), Steffan Pino. DT: Gustavo Huerta.
  • UNIVERSIDAD DE CHILE (0): Gabriel Castellón, Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Bianneider Tamayo, Diego Vargas (Felipe Salomoni, 83'), Israel Poblete, Charles Aránguiz [C] (Javier Altamirano, 67'), Agustín Arce (Lucas Barrera, 74'), Maximiliano Guerrero (Lucas Assadi, 67'), Juan Martín Lucero (Eduardo Vargas, 67'), Lucas Vásquez. DT: Fernando Gago.
  • GOLES: 1-0: 78' Steffan Pino (CSAL).
  • TARJETAS AMARILLAS: 12' Aaron Astudillo (CSAL), 28' Steffan Pino (CSAL), 72' Franco Calderón (UCH).
  • TARJETAS ROJAS: No hubo.
  • ARBITRO: Franco Jiménez.
  • ESTADIO: Estadio El Cobre, El Salvador.

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