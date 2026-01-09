Cobresal se reforzó con un exUniversidad de Chile para la temporada 2026
El atacante se convirtió en el séptimo refuerzo de Cobresal.
Cobresal oficializó el fichaje del atacante nacional Renato Huerta y se sumó así su séptima incorporación para competir en Primer División, Copa Chile, Copa de la Liga y Copa Sudamericana.
El jugador de 21 años arribó al cuadro minero procedente de Universidad de Chile. También estuvo temporadas a préstamo en Unión la Calera y Unión Española.
"Formado en Universidad de Chile, Renato llega con juventud, energía y hambre de crecer, listo para aportar amplitud y desequilibrio por las bandas en la ruta minera", comunicó el club.
Con esto, Huerta se sumó a Antonio Castillo, Bryan Carvallo, Esteban Valencia, Juan Fuentes y Stefan Pino como las nuevas incorporaciones del elenco de El Salvador.