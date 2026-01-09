Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago32.2°
Humedad23%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Cobresal se reforzó con un exUniversidad de Chile para la temporada 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El atacante se convirtió en el séptimo refuerzo de Cobresal.

Cobresal se reforzó con un exUniversidad de Chile para la temporada 2026
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Cobresal oficializó el fichaje del atacante nacional Renato Huerta y se sumó así su séptima incorporación para competir en Primer División, Copa Chile, Copa de la Liga y Copa Sudamericana.

El jugador de 21 años arribó al cuadro minero procedente de Universidad de Chile. También estuvo temporadas a préstamo en Unión la Calera y Unión Española.

"Formado en Universidad de Chile, Renato llega con juventud, energía y hambre de crecer, listo para aportar amplitud y desequilibrio por las bandas en la ruta minera", comunicó el club.

Con esto, Huerta se sumó a Antonio Castillo, Bryan Carvallo, Esteban Valencia, Juan Fuentes y Stefan Pino como las nuevas incorporaciones del elenco de El Salvador.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada