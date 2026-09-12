Cobresal tomó un respiro con sufrido triunfo ante Coquimbo Unido

Cobresal tomó un respiro en su intento por salir de las últimas posiciones de la tabla de posiciones y venció por 3-2 a Coquimbo Unido en duelo disputado en el Estadio El Cobre de El Salvador en duelo válido por la fecha 23 de la Liga de Primera.

En un partido de dientes apretados, el cuadro minero apeló a la pelota detenida para imponerse al todavía campeón del fútbol chileno.

Fue así como a los 41 minutos Juan Fuentes le ganó a todos en un tiro de esquina para anotar la apertura de la cuenta tras pase de Villagrán.

Coquimbo reaccionó rápido y Pablo Rodríguez logró el descuento a los 45+3'.

En el segundo tiempo el elenco de Gustavo Huerta repitió la fórmula y con apariciones de Christian Moreno (56') y Guillermo Pacheco (60') llegó a ponerse 3-1.

Cuando el duelo entraba en su recta final, el conjunto pirata encontró achicó la diferencia gracias a la aparición de Lucas Pratto.

Con ello Coquimbo se fue encima, pero la falta de precisión y piernas le pasó la cuenta al equipo visitante.

Con este resultado, Cobresal llegó a 24 puntos y es 14° superando a Universidad de Concepción que tiene 22.

Coquimbo, en tanto, se estancó en 29 unidades y es 10°.