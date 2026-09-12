Este sábado se realizaron los tijerales de la Fonda “Corazón de Chile” en el Parque Estadio Nacional, actividad que marcó la antesala de las celebraciones de Fiestas Patrias en la comuna de Ñuñoa. La jornada reunió a representantes de cocinerías, artistas y agrupaciones folclóricas que formarán parte del evento.

Durante la actividad, el alcalde Sebastián Sichel destacó las medidas de seguridad dispuestas para la fonda: “Esta es la fonda más segura de Chile. Contaremos con cuarteles, móviles, Carabineros y personal municipal. Con esto queremos que sea un espacio de celebración al cual todos puedan asistir y disfrutar”.

La celebración funcionará entre el 17 y el 20 de septiembre en el Parque Estadio Nacional y contará con gastronomía típica, música en vivo, espectáculos folclóricos y actividades familiares.

LEER ARTICULO COMPLETO