De un comité nacional a pulseras para niños: RN propone plan de seguridad para Fiestas Patrias

La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) presentó un plan de 17 medidas para reforzar la seguridad durante las celebraciones de Fiestas Patrias, con propuestas que apuntan al despliegue policial en fondas y carreteras, la protección de niños y la prevención de delitos en sectores rurales.

Para coordinar estas acciones, se propuso la creación de un Comité Nacional de Seguridad de Fiestas Patrias, encabezado por el Ministerio de Seguridad e integrado por Carabineros, la PDI, Fiscalía, SENDA, el SAG, autoridades regionales y municipios.

Uno de los principales focos está puesto en las fondas y ramadas, donde los parlamentarios plantearon aumentar la presencia de Carabineros en accesos y estacionamientos, especialmente durante el cierre de los recintos.

La propuesta busca extender además la vigilancia hacia las cuadras cercanas, con controles destinados a prevenir encerronas, robos de vehículos y asaltos, junto con fiscalizaciones por porte ilegal de armas.

En paralelo, el plan propone medidas para prevenir el extravío de niños en eventos masivos, entre ellas la entrega gratuita de "pulseras seguras", en las que los padres podrían anotar el nombre del menor y un teléfono de contacto. La propuesta también considera habilitar puntos de encuentro familiar y establecer un protocolo de búsqueda para niños extraviados.

Controles en carreteras y zonas rurales

RN propuso la operación "Ruta Segura", con controles para detectar a conductores bajo los efectos del alcohol o las drogas y ampliar la vigilancia en autopistas, enlaces y servicentros durante las noches del 17, 18, 19 y 20 de septiembre.

En zonas rurales, en tanto, la bancada pidió intensificar las fiscalizaciones por abigeato en predios, caminos, ferias ganaderas, mataderos y rutas utilizadas para el transporte de animales y carne.

Estos operativos considerarían la participación de Carabineros, la PDI, el SAG, municipios y la autoridad sanitaria, además de patrullajes nocturnos y el uso de drones en aquellos sectores donde sea necesario.