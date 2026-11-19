Cobresal y Audax Italiano levantan este viernes el telón de la fecha 28 de la Liga de Primera, desde las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio El Cobre, en El Salvador, con un duelo clave por la permanencia.

El conjunto minero, dirigido por Gustavo Huerta, está en el 14° lugar, con 27 puntos, solo uno más que U. de Concepción y tres por encima de Unión La Calera, los dos equipos que marchan en la zona de descenso.

Cobresal, además, arrastra una racha de cuatro partidos seguidos sin ganar: Tres empates y la derrota de la fecha pasada, ante Universidad de Chile, por lo que llega con la urgencia de ganar este viernes para frenar los malos resultados y mantenerse fuera de la zona de peligro.

El panorama de Audax Italiano es similar: Los pupilos de Patricio Graff vienen de sufrir dos derrotas al hilo, ante Deportes Limache y Coquimbo Unido, y están solo un puesto arriba de Cobresal, con 30 puntos en el 13° lugar.

Los itálicos necesitan sumar puntos en El Salvador, ya que una derrota los dejará al borde de la zona de descenso, faltando dos fechas más en el torneo.

El duelo de la fecha 28 será arbitrado por Gastón Philippe, mientras que Cristián Garay estará a cargo del VAR.

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