Tragedia en Perú: 13 muertos por la caída de una avioneta en las Líneas de Nazca

Trece personas, entre ellos 11 turistas, fallecieron este sábado al sur de Perú al estrellarse la avioneta en la que sobrevolaban sobre las Líneas de Nazca, uno de los principales atractivos turísticos de la región Ica, un día después de una tormenta de arena en la zona.

La municipalidad provincial de Nazca confirmó en un comunicado que la nave accidentada partió de la ciudad de Pisco para volar sobre los enormes geoglifos ubicados en el desierto de esa jurisdicción.

El municipio expresó su profundo pesar por el accidente de la empresa Aerodiana en la zona de Pueblo Viejo que dejó 13 fallecidos (11 turistas y dos pilotos).

Hasta el momento se desconoce la identidad de los pasajeros y la policía permanece en la zona, tras acordonar el lugar donde se estrelló e incendió la nave, a la espera del fiscal de turno y de las autoridades de aeronáutica.

El comunicado agregó que la investigación del accidente y la supervisión de las operaciones aeronáuticas corresponden a las autoridades competentes, quienes determinarán las causas y las responsabilidades conforme a ley.

Agregó que, desde que se tomó conocimiento de la emergencia, la municipalidad provincial de Nazca brindó el apoyo correspondiente en las labores de atención y respuesta.

Un portavoz de la Policía Nacional confirmó a los medios, en la zona del accidente, que las víctimas son 11 pasajeros, el piloto y un copiloto o guía, que partieron desde el terminal aéreo de Pisco y se dirigieron, después del mediodía local, a sobrevolar las Líneas de Nazca.

La nave aparentemente había completado el sobrevuelo y se acercaba al aeropuerto de Nazca cuando perdió comunicación con la torre de control y otra avioneta ubicada en el mismo radio vio el accidente, según comentó a EFE el guía turístico Juan Valdivia, quien trabaja igualmente en Nazca.

Este accidente ocurre un día después de que la región Ica sufrió un incremento de velocidad de los famosos vientos Paracas a una intensidad moderada, que fue medida por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) en 50 kilómetros por hora en la ciudad de Pisco.