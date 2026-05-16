Colo Colo quiere redimirse y afirmar su liderato a costa de Ñublense en la Liga de Primera

Colo Colo buscará redimirse este domingo por el traspié sufrido en la Copa de la Liga, cuando enfrente a Ñublense en el Estadio Monumental, desde las 17:30 horas (21:30 GMT), en la fecha 12 de la Liga de Primera.

El cuadro albo, a mediados de semana, se jugaba la clasificación a semifinales de la Copa de la Liga, un torneo que da un cupo como Chile 3 a la Copa Libertadores de 2027. Sin embargo, los dirigidos por Fernando Ortiz perdieron ante Coquimbo Unido y pusieron en riesgo este cupo, lo que generó cuestionamientos a las decisiones técnicas del argentino.

Además, la presión es mayor, ya que Colo Colo debe aprovechar la oportunidad de una victoria para alejarse en el liderato, ya que Limache, su más cercano perseguidor, perdió ante la UC en la noche de este sábado.

Para este choque con Ñublense, Ortiz volverá a apostar por la jerarquía del plantel, nuevamente con una línea de tres defensores, liderados por Arturo Vidal, y con Javier Correa en la vanguardia.

La formación de Colo Colo será con Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Alvaro Madrid, Tomás Alarcón, Víctor Méndez, Diego Ulloa; Leandro Hernández y Javier Correa.

Ñublense, por su parte, está con 17 puntos en la tabla, y con una victoria pueden meter presión en los puestos de avanzada.

Los dirigidos por Juan José "Coto" Ribera llegan con confianza, ya que sacaron buenos resultados en los últimos partidos de la Copa de la Liga: Un triunfo ante Cobresal y un empate ante Universidad Católica.

La oncena que usarán los de Chillán será con Nicola Pérez; Felipe Campos, Diego Céspedes, Osvaldo Bosso; Gabriel Graciani, Lorenzo Reyes, Manuel Rivera, Jovany Campusano; Diego Sanhueza, Ignacio Jeraldino y Lucas Molina.

El duelo será arbitrado por Mathías Riquelme, asistido por Diego Gamboa y Felipe Jara; el cuarto juez será Reinerio Alvarado y el VAR estará a cargo de Miguel Araos y John Calderón.

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