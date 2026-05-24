Criteria: Aprobación de Kast baja al 37% y un 72% está de acuerdo con cambio de gabinete

La aprobación del Presidente Kast bajó un punto y se ubicó en el 37%, arrojó este domingo la última encuesta Criteria.

El sondeo, realizado el 21 de mayo -tres días después del cambio de gabinete- a través de un panel online y que recogió 1002 casos, también cifró una disminución en la desaprobación del Mandatario, pasando del 53 al 49%; el número más bajo en un mes.

Respecto al ajuste ministerial, el 72% de los encuestados afirmó estar de acuerdo o muy de acuerdo, mientras que el 15% expresó indiferencia y el 13% manifestó estar en desacuerdo o muy en desacuerdo.

En tanto, el 41% de los consultados consideró que el Gobierno maneja de forma "incorrecta" la situación de emergencia en el país, siendo un número cinco puntos menor que el anterior sondeo.

Mientras, el 35% lo evaluó de forma "correcta" (siendo la cifra un punto menor a la medición anterior) y el 24% "no lo tiene claro".

Sobre las prioridades ciudadanas, predomina mejorar la seguridad (30%), mejorar la salud pública y acortar las listas de espera (18%), generar más empleo y mejores sueldos (13%) y reactivar la economía (12%).

Megarreforma tiene apoyo, pero se considera que favorece a grandes empresas y a los más ricos

En cuanto a la megarreforma, un 36% la apoya -cifra que se mantiene estable en comparación con la encuesta anterior- y un 31% declara estar en contra, lo que constituye un punto porcentual menos.

Sin embargo, el 45% considera que el proyecto estrella del Ejecutivo favorecería a grandes empresas y personas de mayores ingresos, mientras que un 35% estima que apunta a la creación de empleo.

En cuanto al eventual impacto del proyecto para el país, un 40% cree que será positivo y un 35% piensa que será negativo.