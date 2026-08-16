Colo Colo sufrió tardío empate de O'Higgins y enredó puntos antes del Superclásico

Colo Colo sufrió un duro revés sobre el final tras igualar 2-2 frente a O'Higgins en el Monumental por la fecha 19 en la Liga de Primera, viendo cortada su racha de nueve victorias consecutivas y quedando a diez puntos de ventaja de la U en la antesala del Superclásico.

Con el objetivo de sostener su diferencia tras el festejo "azul" ante Limache, el conjunto de Fernando Ortiz protagonizó una primera mitad intensa, donde ambos elencos sufrieron tantos anulados por fuera de juego.

Primero, fue Arnaldo Castillo (8') quien entró en fuera de juego con un cabezazo para los rancagüinos y más tarde, Maximiliano Romero (41') no pudo concretar la "ley del ex" ante los "celestes.

Las emociones llegaron en el complemento cuando Bastián Yáñez (47') le dobló la mano a Gabriel Maureira tras un tiro distante. Pero la rápida respuesta de cabeza de Leandro Hernández (49') igualó el pleito.

Minutos después, la mala salida de O'Higgins propició un penal de Omar Carabalí sobre el "Tigre" Romero. Arturo Vidal (59') se hizo cargo, pero se convirtió en el villano tras estrellar su tiro en el travesaño.

No fue hasta el ingreso de Javier Correa que Colo Colo se colocó en ventaja (75') con un golazo. Aunque parecía que los "albos" se quedaban con el triunfo, el empuje sobre el final de la visita terminó recompensando a Castillo que se elevó en los cielos para poner el empate (90+5').

Con este resultado, Colo Colo sostuvo su liderato con 46 unidades en la previa del Superclásico como visita ante la U el domingo 23 de agosto a las 15:00 horas (19:00 GMT) en el Nacional.

Mientras que O'Higgins llegó a 24 puntos en el duodécimo puesto y recibirá a Palestino durante la misma jornada a las 19:00 (23:00 GMT) en El Teniente.