Colo Colo venció en la agonía a La Calera y escaló en la tabla de la Liga de Primera

Con gol de Maximiliano Romero, Colo Colo venció en la agonía 1-0 a Unión La Calera en el Estadio Monumental por el cierre de la tercera fecha en la Liga de Primera y escaló hasta el sexto lugar de la tabla de posiciones.

El primer tiempo fue parejo, con un leve dominio de Colo Colo en los minutos finales, aunque sin generar peligro real ante el arco de Nicolás Avellaneda. Ambos equipos se fueron al descanso sin hacerse daño y con dudas en el juego del conjunto "Cacique".

En la segunda parte, los dirigidos por Fernando Ortiz tomaron el control total del juego y de la posesión del balón en busca de la apertura del marcador, mientras que el conjunto "Cementero" esperaba refugiado en su propio terreno.

Todo indicaba que el encuentro terminaría sin goles hasta que, en los minutos adicionales, el joven futbolista Yastin Cuevas se lució con una gran jugada individual que dejó solo a Maximiliano Romero para abrir el marcador y darle a los albos su segundo triunfo consecutivo en el torneo nacional.

Con este resultado, los albos llegaron a seis puntos y escalaron hasta la sexta posición de la tabla, mientras que los "cementeros" quedaron en el tercer lugar con seis unidades.

El siguiente partido de Colo Colo será de visita ante O'Higgins el sábado 21 de febrero a las 18:00 horas, mientras que Unión La Calera recibirá a Ñublense el viernes 20 de febrero a las 18:00 horas.