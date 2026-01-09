Con duelo de campeones: Así será la primera fecha de la Liga de Primera 2026

A través de las redes sociales oficiales del Campeonato Chileno, la ANFP reveló el esperado fixture para la edición 2026 de la Liga de Primera, fijando los fines de semana en los que habrá acción en la máxima categoría.

El campeonato arrancará el fin de semana del domingo 1 de febrero, donde se dará el clásico duelo de campeones entre Universidad de Concepción, del Ascenso, y Coquimbo Unido, de la Primera División.

Revisa el fixture a continuación: