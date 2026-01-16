Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
Conoce la programación de Colo Colo para las primeras siete fechas de la Liga
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Los albos debutarán contra Limache en condición de visita.
La ANFP programó las siete primeras fechas de la Liga de Primera 2026 que comenzará este 30 de enero.
Colo Colo iniciará su participación ante Limache y en la quinta fecha, el domingo 1 de marzo, recibirá en el Estadio Monumental a Universidad de Chile en una nueva edición del Superclásico.
Fecha 1: 31 de enero
Fecha2: 7 de febrero
Fecha 3: 15 de febrero
Fecha 4: 21 de febrero
Fecha 5: 1 de marzo
Fecha 6: 7 de marzo
Audax Italiano vs Colo Colo, 18:00 horas. Estadio Bicentenario La Florida.
Fecha 7: 16 de marzo