¿Cuándo se reanuda? La programación de la fecha 24 de la Liga de Primera

Después de disputarse el grueso de la fecha 23 en la Liga de Primera, el torneo verá en pausa su actividad durante casi un mes debido a la celebración de las Fiestas Patrias, el desarrollo de la fecha FIFA entre septiembre y octubre, además de la disputa de la Copa Chile.

En ese sentido, la jornada 24 de la Primera División no arrancará hasta el próximo viernes 9 de octubre con el cruce entre Universidad de Chile y Ñublense en el Estadio Nacional.

En tanto, la Copa Chile disputará sus llaves de ida y vuelta entre el 22 y el 27 de septiembre, a lo que se sumó el compromiso pendiente de la fecha 23 entre Universidad de Concepción y Huachipato, programado para el 2 de octubre tras ser postergado por disposición de la autoridad regional en el Biobío.

Revisa la programación en Cooperativa.cl:

Viernes 9 de octubre

Universidad de Chile vs. Ñublense. 20:00 horas. Estadio Nacional.

Sábado 10 de octubre

Cobresal vs. Universidad de Concepción. 15:00 horas. Estadio El Cobre.

15:00 horas. Estadio El Cobre. Huachipato vs. O'Higgins. 17:30 horas. Estadio Huachipato.

17:30 horas. Estadio Huachipato. Universidad Católica vs. Audax Italiano. 20:00 horas. Claro Arena.

Domingo 11 de octubre