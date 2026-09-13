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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

¿Cuándo se reanuda? La programación de la fecha 24 de la Liga de Primera

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El torneo se tomará un receso durante Fiestas Patrias y la fecha FIFA.

¿Cuándo se reanuda? La programación de la fecha 24 de la Liga de Primera
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Después de disputarse el grueso de la fecha 23 en la Liga de Primera, el torneo verá en pausa su actividad durante casi un mes debido a la celebración de las Fiestas Patrias, el desarrollo de la fecha FIFA entre septiembre y octubre, además de la disputa de la Copa Chile.

En ese sentido, la jornada 24 de la Primera División no arrancará hasta el próximo viernes 9 de octubre con el cruce entre Universidad de Chile y Ñublense en el Estadio Nacional.

En tanto, la Copa Chile disputará sus llaves de ida y vuelta entre el 22 y el 27 de septiembre, a lo que se sumó el compromiso pendiente de la fecha 23 entre Universidad de Concepción y Huachipato, programado para el 2 de octubre tras ser postergado por disposición de la autoridad regional en el Biobío.

Revisa la programación en Cooperativa.cl:

Viernes 9 de octubre

  • Universidad de Chile vs. Ñublense. 20:00 horas. Estadio Nacional.

Sábado 10 de octubre

  • Cobresal vs. Universidad de Concepción. 15:00 horas. Estadio El Cobre.
  • Huachipato vs. O'Higgins. 17:30 horas. Estadio Huachipato.
  • Universidad Católica vs. Audax Italiano. 20:00 horas. Claro Arena.

Domingo 11 de octubre

  • Everton vs. Deportes La Serena. 12:30 horas. Estadio Sausalito.
  • Coquimbo Unido vs. Colo Colo. 15:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".
  • Deportes Concepción vs. Unión La Calera. 17:30 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".
  • Deportes Limache vs. Palestino. 20:00 horas. Estadio Municipal "Lucio Fariña".

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