¿Cuándo se reanuda? La programación de la fecha 24 de la Liga de Primera
El torneo se tomará un receso durante Fiestas Patrias y la fecha FIFA.
El torneo se tomará un receso durante Fiestas Patrias y la fecha FIFA.
Después de disputarse el grueso de la fecha 23 en la Liga de Primera, el torneo verá en pausa su actividad durante casi un mes debido a la celebración de las Fiestas Patrias, el desarrollo de la fecha FIFA entre septiembre y octubre, además de la disputa de la Copa Chile.
En ese sentido, la jornada 24 de la Primera División no arrancará hasta el próximo viernes 9 de octubre con el cruce entre Universidad de Chile y Ñublense en el Estadio Nacional.
En tanto, la Copa Chile disputará sus llaves de ida y vuelta entre el 22 y el 27 de septiembre, a lo que se sumó el compromiso pendiente de la fecha 23 entre Universidad de Concepción y Huachipato, programado para el 2 de octubre tras ser postergado por disposición de la autoridad regional en el Biobío.
Revisa la programación en Cooperativa.cl:
Viernes 9 de octubre
Sábado 10 de octubre
Domingo 11 de octubre