¿Cuándo vuelve la Liga de Primera?

Este fin de semana se dio fin a la primera rueda de la Liga de Primera tras la conclusión de la fecha 15. El certamen tendrá una intermisión de un mes para dar paso a los partidos de fase de grupos de la Copa Chile.

Para los hinchas que se preguntan cuándo será la vuelta del torneo de la categoría mayor, este volverá con su decimosexta jornada, que marcará el inicio de la segunda rueda y según lo estipulado por la ANFP, arrancará el fin de semana del 24 a 26 de julio, con horarios aún por definir.

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Fin de semana entre 24-26 de julio