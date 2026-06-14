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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

¿Cuándo vuelve la Liga de Primera?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La categoría mayor del balompié nacional tendrá una pausa de un mes.

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Este fin de semana se dio fin a la primera rueda de la Liga de Primera tras la conclusión de la fecha 15. El certamen tendrá una intermisión de un mes para dar paso a los partidos de fase de grupos de la Copa Chile.

Para los hinchas que se preguntan cuándo será la vuelta del torneo de la categoría mayor, este volverá con su decimosexta jornada, que marcará el inicio de la segunda rueda y según lo estipulado por la ANFP, arrancará el fin de semana del 24 a 26 de julio, con horarios aún por definir.

Revisa la programación aquí

Fin de semana entre 24-26 de julio

  • Colo Colo vs. Deportes Limache. Estadio Monumental
  • Universidad Católica vs. Deportes La Serena. Estadio Claro Arena
  • Coquimbo Unido vs. Universidad de Concepción. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"
  • Unión La Calera vs. Everton. Estadio "Nicolás Chahuán"
  • Audax Italiano vs. Universidad de Chile. Estadio Bicentenario de La Florida
  • O'Higgins vs. Deportes Concepción. Estadio El Teniente
  • Ñublense vs. Palestino. Estadio "Nelson Oyarzún"
  • Huachipato vs. Cobresal. Estadio Huachipato

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