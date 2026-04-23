¿Cuándo y dónde ver el clásico universitario 202 entre la U y la UC?

La undécima fecha de la Liga de Primera tendrá como su plato fuerte la edición 202 del clásico entre Universidad de Chile y Universidad Católica, que se verán las caras en un siempre atractivo duelo a jugarse en el Estadio Nacional.

El conjunto azul buscará volver al triunfo luego de dos fechas para arremeter en la zona de copas internacionales, mientras la UC tratará de recuperar solidez luego de la caída ante Unión La Calera, además de confianza para la Copa Libertadores a mitad de semana.

El encuentro se jugará este sábado 25 de abril a las 18:00 horas (22:00 GMT), con arbitraje de Diego Flores Seguel.

La transmisión televisiva será exclusiva del canal TNT Sports Premium y su señal en la plataforma de streaming HBO Max, como es habitual en el torneo nacional. También podrás seguirlo con el relato de Cooperativa Deportes y la cobertura minuto a minuto de Cooperativa.cl.