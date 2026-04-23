Apareció la mujer secuestrada el miércoles en Estación Central

La Policía de Investigaciones confirmó esta tarde el hallazgo de la mujer que, el miércoles, fue secuestrada en la comuna de Estación Central.

Se trata de uno de los dos casos similares acontecidos esta semana en la Región Metropolitana. En el otro, que afectó el martes a un empresario de 84 años en San Miguel, aún no hay liberación, pero el delegado presidencial Germán Codina dio a entender ayer que ya hubo una prueba de vida.

En el caso de Estación Central, la víctima fue una comerciante peruana que, según vecinos, fue abordada y raptada por cuatro sujetos que la esperaban en un vehículo en las afueras de su domicilio, en la intersección de Avenida 5 de Abril con Jotabeche.