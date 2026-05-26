¿Cuánto dinero recibirán Cobresal y U. de Concepción por convocados al Mundial?

Panamá oficializó este martes la lista de 26 convocados para el Mundial de Norteamérica 2026, en la que figuran Cecilio Waterman y César Yanis, futbolistas de Universidad de Concepción y Cobresal.

La presencia de estos en la nómina mundialera traerá consigo un considerable beneficio económico a sus instituciones debido al Programa de Asistencia a Clubes de FIFA, el cual es un mecanismo diseñado para compensar a equipos que ceden jugadores para el torneo.

Para esta edición, el organismo ha decidido repartir un monto récord de 335 millones de dólares.

Cobresal y Universidad de Concepción recibirán cerca de 11.000 dólares diarios por la participación de Yanis y Waterman en la cita planetaria, equivalente a diez millones de pesos chilenos por jornada, cifra que puede verse aumentada.

Según el programa, se indica que el importe diario se multiplica por el número de días que cada jugador compite en el torneo, desde el momento en que su club lo cede para acudir a la competición hasta el último partido de su selección.

Por lo tanto, cuanto más avance una selección en el torneo, más dinero recibirán las instituciones.

Todos los futbolistas de una selección tienen asignada una misma cantidad, independiente de los minutos que juegue cada uno durante la competición.

Panamá integrará el Grupo L y debutará contra Ghana el 17 de junio, luego enfrentará a Croacia el 23 y finalmente se medirá ante Inglaterra el 27.