Daniel Garnero y el triunfo ante Coquimbo: La reacción fue muy buena, fuimos justos ganadores

Universidad Católica volvió al triunfo tras imponerse por 3-1 a Coquimbo Unido en el Claro Arena por la cuarta fecha de la Liga de Primera. Tras el encuentro, el técnico Daniel Garnero valoró la victoria ante un rival que llegaba en buen momento y destacó la respuesta de su equipo.

"Sabíamos que era un partido muy duro, ante un rival que está muy bien estructurado, es difícil ganarle. La reacción fue muy buena y lo fuimos a buscar. A lo largo de los 90 minutos fuimos el equipo que mejor controló el juego y fuimos justos ganadores", afirmó.

El entrenador también analizó las claves del compromiso, reconociendo que en la primera etapa tuvieron problemas de posicionamiento. "En el segundo tiempo estuvimos mejor posicionados, eso nos permitió tener más volumen en campo rival y una efectividad que a veces nos cuesta", explicó.

Además, apuntó que la expulsión del rival terminó siendo determinante: "Los condicionó y nos dio más espacios que supimos aprovechar".

Garnero también tuvo palabras para Fernando Zampedri, autor de un doblete, a quien elogió. "Estamos muy contentos. El hecho de ser hexagoleador en cualquier liga del mundo es casi imposible. Él se prepara mucho y es consecuencia de su entrenamiento", sostuvo.

Finalmente, el técnico cruzado anticipó el próximo desafío ante Ñublense."Todos los partidos son parejos, enfrentaremos a un rival que quiere hacerse fuerte de local, pero buscaremos las herramientas para traernos los tres puntos".