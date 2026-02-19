Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Deportes Concepción buscará salir del fondo y lograr ante Cobresal su primer triunfo en la Liga

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El partido está programado para jugarse este viernes a las 20:30 horas en el Estadio "Ester Roa Rebolledo".

Deportes Concepción buscará salir del fondo y lograr ante Cobresal su primer triunfo en la Liga
Deportes Concepción recibirá a Cobresal este viernes 19 de febrero a las 20:30 horas (23:30 GMT) en el Estadio "Ester Roa Rebolledo" por la cuarta fecha de la Liga de Primera, con el objetivo de lograr su primer triunfo en el torneo y salir del fondo de la tabla.

Los lilas, llegarán en un negativo presente al encuentro, ya que se encuentran penúltimos con cero puntos, luego de cosechar tres derrotas en las primeras tres fechas del torneo. En su último encuentro cayeron ante su clásico Universidad de Concepción por 2-1.

Por su parte, los mineros afrontarán el compromiso con un panorama más alentador, tras su último triunfo ante Universidad Católica por 3-2 en El Salvador. El cuadro dirigido por Gustavo Huerta se ubica séptimo en la tabla con seis puntos.

El arbitro designado para este partido fue Gastón Philippe. En el VAR lo acomañarán Francisco Gilabert y Joaquín Arrue.

Podrás seguir todos los detalles del encuentro por el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

