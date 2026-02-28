Deportes Limache derrotó a Huachipato y escaló en solitario a la cima de la Liga de Primera

Deportes Limache asaltó este sábado el liderato en solitario de la Liga de Primera luego de derrotar con autoridad por 3-0 a Huachipato. El cuadro dirigido por Víctor Rivero ratificó su gran inicio de temporada en la ciudad de Quillota, logrando una efectividad que el conjunto visitante no pudo contrarrestar.

La apertura de la cuenta llegó temprano para el dueño de casa. El delantero Jean Meneses batió la resistencia del portero rival a los 16 minutos, tras aprovechar una asistencia del mediocampista Flavio Moya. Pese a que el club de la usina intentó reaccionar mediante la posesión del balón, careció de profundidad y solo registró un remate directo al arco durante todo el compromiso.

En el complemento, la superioridad anfitriona se consolidó rápidamente. El volante nacional Yerko González aumentó las cifras a los 52' al capturar un balón en el área chica, dándole tranquilidad a la parcialidad local. Sobre el final del encuentro, el atacante Vicente Ulloa sentenció la victoria a los 87' tras un pase del argentino Marcos Arturia, cerrando una jornada redonda para el equipo de la Región de Valparaíso.

Las estadísticas del partido reflejaron el dominio total de Deportes Limache, equipo que generó cinco ocasiones claras de gol frente a la escasa resistencia del plantel "acerero".

Con este resultado, Deportes Limache se ubicó en el primer lugar de la tabla con 11 unidades en cinco partidos, superando a Unión La Calera y Colo Colo. Por su parte, la escuadra de Talcahuano se mantuvo en el cuarto casillero con 9 puntos. En la próxima fecha, el puntero del fútbol chileno visitará a Everton en el Estadio Sausalito de Viña del Mar el sábado 7 de marzo.

Los sureños, recibirán al campeón vigente, Coquimbo Unido.