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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Deportes Limache visita a Palestino con la mira puesta en el liderato de la Liga

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro "tomatero" buscará aprovechar que Colo Colo no jugará este fin de semana.

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Un partido con realidades disímiles tendrá lugar en La Cisterna este sábado, ya que a partir de las 20:00 horas (00:00 GMT) un complicado Palestino recibirá a un Deportes Limache que sueña con el liderato en la fecha 9 de la Liga de Primera.

Los "baisanos" llegan a esta jornada siendo antepenúltimos con 8 puntos y, dado que están a cuatro de la zona de descenso, buscarán sacudirse de la goleada que les propinó la UC y del empate sin goles ante Riestra por su debut en la Sudamericana, siendo este su sexto partido sin triunfos de manera consecutiva.

Por su parte, los "tomateros" arriban con una temporada que los llena de ilusión. Siendo escoltas de Colo Colo con 17 unidades, buscarán arremeter en el liderato ante la ausencia de fútbol que tendrá el líder. Además, será una chance de revancha después 1-1 que consiguieron los "árabes" en la Copa de la Liga.

Con arbitraje de Claudio Díaz, todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

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