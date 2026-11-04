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La agenda de La Roja para los amistosos con Colombia en la fecha FIFA
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
La selección de Nicolás Córdova cerrará el año con dos partidos ante los cafeteros.
La selección de Nicolás Córdova cerrará el año con dos partidos ante los cafeteros.
La Roja volverá a la acción este mes de noviembre en el marco de la fecha FIFA, la última del año, y enfrentará en dos amistosos a la selección de Colombia.
Nicolás Córdova citó a 26 jugadores para estos desafíos y pretende mantener las buenas sensaciones que dejó el último partido de la gira por Nortamérica, la victoria ante México en Los Angeles.
El primer amistoso ante Colombia será en condición de visita, en Cali, y el segundo partido con los cafeteros se disputará en Santiago.
Ambos encuentros los podrás seguir en nuestras plataformas.
Revisa la programación a continuación: