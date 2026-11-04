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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

La agenda de La Roja para los amistosos con Colombia en la fecha FIFA

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La selección de Nicolás Córdova cerrará el año con dos partidos ante los cafeteros.

La agenda de La Roja para los amistosos con Colombia en la fecha FIFA
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La Roja volverá a la acción este mes de noviembre en el marco de la fecha FIFA, la última del año, y enfrentará en dos amistosos a la selección de Colombia.

Nicolás Córdova citó a 26 jugadores para estos desafíos y pretende mantener las buenas sensaciones que dejó el último partido de la gira por Nortamérica, la victoria ante México en Los Angeles.

El primer amistoso ante Colombia será en condición de visita, en Cali, y el segundo partido con los cafeteros se disputará en Santiago.

Ambos encuentros los podrás seguir en nuestras plataformas.

Revisa la programación a continuación:

Viernes 13 de noviembre

  • Colombia vs. Chile. 21:00 horas. Estadio "Pascual Guerrero", Cali

Martes 17 de noviembre

  • Chile vs. Colombia. 20:00 horas. Estadio Nacional, Santiago

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