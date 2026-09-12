El superlíder Colo Colo recibe a Deportes Concepción con la tarea de acercarse a la corona

El superlíder de la Liga de Primera vuelve a su reducto este domingo, jornada en la que Colo Colo recibirá a Deportes Concepción en el Monumental a partir de las 17:30 horas (20:30 GMT), en el marco de la fecha 23 del Campeonato Nacional.

El "Cacique" arriba a este compromiso en una posición envidiable, ya que comanda la tabla con 53 unidades y sostiene una holgada diferencia de 14 puntos sobre sus más cercanos perseguidores. Pese a igualar ante Huachipato, el "popular" no sacia su camino hacia la estrella 35.

En ese sentido, Fernando Ortiz posicionará el siguiente equipo: Vozinha; Jonathan Villagra, Iván Román, Erick Wiemberg; Jeyson Rojas, Alvaro Madrid, Felipe Méndez, Diego Ulloa; Leandro Hernández, Lautaro Pastrán y Maximiliano Romero.

Al frente, la escuadra "lila" llega instalada en el noveno puesto con 30 positivos y, pese a su tropiezo por la mínima ante Audax Italiano, su rendimiento con Fernando Díaz va al alza y con el deseo de romper una seguidilla de derrotas este año ante los "albos", con quienes cayeron 0-1 en la primera rueda y luego 3-1 en ambos cruces por Copa de la Liga.

Con el arbitraje de Diego Flores, todos los detalles de este pleito los podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.