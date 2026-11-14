En simultáneo por el Chile 2 y el descenso: ANFP programó la penúltima fecha del torneo
La 29ª jornada de la Liga de Primera tendrá decisivos bloques en paralelo el domingo 29 de noviembre.
La 29ª jornada de la Liga de Primera tendrá decisivos bloques en paralelo el domingo 29 de noviembre.
A la espera del regreso de la actividad oficial tras la fecha FIFA, la ANFP dio a conocer la programación de la fecha 29 de la Liga de Primera, penúltima jornada de la temporada que se disputará entre el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre, marcada por una serie de definiciones en simultáneo.
El plato fuerte de la jornada dominical arrancará a las 18:00 horas con la lucha por el cupo de "Chile 2" para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027: mientras Universidad de Chile visitará a Deportes Concepción en el Estadio Ester Roa Rebolledo, Universidad Católica recibirá en paralelo a Huachipato en el Claro Arena.
Posteriormente, a las 20:30 horas del mismo domingo, se vivirá un electrizante bloque de cuatro compromisos en simultáneo para definir la lucha por no descender a la Primera B, considerando que Unión La Calera, Universidad de Concepción, O'Higgins, Audax Italiano y Cobresal aún no aseguran su permanencia matemática.
Por su parte, el flamante campeón Colo Colo verá acción el sábado 28 a las 20:30 horas recibiendo a Deportes La Serena en el Estadio Monumental, tras el choque que abrirá los fuegos entre Coquimbo Unido y Deportes Limache.
Programación oficial de la Fecha 29:
Sábado 28 de noviembre
Domingo 29 de noviembre