En simultáneo por el Chile 2 y el descenso: ANFP programó la penúltima fecha del torneo

A la espera del regreso de la actividad oficial tras la fecha FIFA, la ANFP dio a conocer la programación de la fecha 29 de la Liga de Primera, penúltima jornada de la temporada que se disputará entre el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre, marcada por una serie de definiciones en simultáneo.

El plato fuerte de la jornada dominical arrancará a las 18:00 horas con la lucha por el cupo de "Chile 2" para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027: mientras Universidad de Chile visitará a Deportes Concepción en el Estadio Ester Roa Rebolledo, Universidad Católica recibirá en paralelo a Huachipato en el Claro Arena.

Posteriormente, a las 20:30 horas del mismo domingo, se vivirá un electrizante bloque de cuatro compromisos en simultáneo para definir la lucha por no descender a la Primera B, considerando que Unión La Calera, Universidad de Concepción, O'Higgins, Audax Italiano y Cobresal aún no aseguran su permanencia matemática.

Por su parte, el flamante campeón Colo Colo verá acción el sábado 28 a las 20:30 horas recibiendo a Deportes La Serena en el Estadio Monumental, tras el choque que abrirá los fuegos entre Coquimbo Unido y Deportes Limache.

Programación oficial de la Fecha 29:

Sábado 28 de noviembre

Coquimbo Unido vs. Deportes Limache, 18:00 horas (Estadio Francisco Sánchez Rumoroso).

Colo Colo vs. Deportes La Serena, 20:30 horas (Estadio Monumental).

Domingo 29 de noviembre