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[ESTADISTICAS] La tabla de goleadores de la Liga de Primera 2026
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Fernando Zampedri de Universidad Católica encabeza el listado.
Fernando Zampedri de Universidad Católica encabeza el listado.
Revisa la tabla de goleadores de la Liga de Primera 2026:
|#
|Jugador
|Club
|Goles
|1
|Fernando Zampedri
|Universidad Católica
|22
|2
|Javier Correa
|Colo Colo
|12
|3
|Daniel Castro
|Deportes Limache
|10
|4
|Alan Medina
|Everton
|9
|4
|Lionel Altamirano
|Huachipato
|9
|4
|Nelson Da Silva
|Palestino
|9
|7
|Justo Giani
|Universidad Católica
|8
|7
|Maximiliano Romero
|Colo Colo
|8
|7
|Sebastián Sáez
|Unión La Calera
|8
|7
|Eduardo Vargas
|Universidad de Chile
|8