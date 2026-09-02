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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[ESTADISTICAS] La tabla de goleadores de la Liga de Primera 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Fernando Zampedri de Universidad Católica encabeza el listado.

[ESTADISTICAS] La tabla de goleadores de la Liga de Primera 2026
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Revisa la tabla de goleadores de la Liga de Primera 2026:

#JugadorClubGoles
1 Fernando Zampedri Universidad Católica 22
2 Javier Correa Colo Colo 12
3 Daniel Castro Deportes Limache 10
4 Alan Medina Everton 9
4 Lionel Altamirano Huachipato 9
4 Nelson Da Silva Palestino 9
7 Justo Giani Universidad Católica 8
7 Maximiliano Romero Colo Colo 8
7 Sebastián Sáez Unión La Calera 8
7 Eduardo Vargas Universidad de Chile 8

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