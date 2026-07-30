Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago10.7°
Humedad74%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones de la Liga de Primera en la fecha 17

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Revisa las clasificaciones en Cooperativa Deportes.

[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones de la Liga de Primera en la fecha 17
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Pos.ClubPJPts.Dif.Zona
1 Colo Colo 16 39 +19 Libertadores
2 Universidad Católica 16 27 +15 Libertadores
3 Universidad de Chile 16 27 +8 Duelo Chile 4
4 Ñublense 16 25 +1 Sudamericana
5 Coquimbo Unido 15 24 +4 Sudamericana
6 Huachipato 16 24 +1 Sudamericana
7 Palestino 16 24 0 -
8 Everton 16 23 +4 -
9 Deportes Limache 16 21 +5 -
10 O'Higgins 16 20 -5 -
11 La Serena 16 19 -4 -
12 U. de Concepción 15 19 -13 -
13 D. Concepción  16 17 -7 -
14 Audax Italiano 16 16 -4 -
15 Cobresal 16 14 -10 Descenso
16 Unión La Calera 16 13 -14 Descenso
PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada