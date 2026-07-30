Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones de la Liga de Primera en la fecha 17
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|Colo Colo
|16
|39
|+19
|Libertadores
|2
|Universidad Católica
|16
|27
|+15
|Libertadores
|3
|Universidad de Chile
|16
|27
|+8
|Duelo Chile 4
|4
|Ñublense
|16
|25
|+1
|Sudamericana
|5
|Coquimbo Unido
|15
|24
|+4
|Sudamericana
|6
|Huachipato
|16
|24
|+1
|Sudamericana
|7
|Palestino
|16
|24
|0
|-
|8
|Everton
|16
|23
|+4
|-
|9
|Deportes Limache
|16
|21
|+5
|-
|10
|O'Higgins
|16
|20
|-5
|-
|11
|La Serena
|16
|19
|-4
|-
|12
|U. de Concepción
|15
|19
|-13
|-
|13
|D. Concepción
|16
|17
|-7
|-
|14
|Audax Italiano
|16
|16
|-4
|-
|15
|Cobresal
|16
|14
|-10
|Descenso
|16
|Unión La Calera
|16
|13
|-14
|Descenso