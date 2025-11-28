[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones en la fecha 29 de la Liga de Primera

- Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025 durante el desarrollo de la fecha 29:

1. Coquimbo Unido - 71 puntos

2. Universidad Católica - 54 puntos

3. Universidad de Chile - 51 puntos

4. O'Higgins - 50 puntos

5. Cobresal - 47 puntos

6. Audax Italiano - 46 puntos

7. Palestino - 45 puntos

8. Colo Colo - 44 puntos

9. Huachipato - 41 puntos

10. Ñublense - 30 puntos

11. Unión La Calera - 29 puntos

12. Deportes La Serena - 27 puntos

13. Everton - 26 puntos

14. Deportes Limache - 25 puntos

15. Unión Española - 21 puntos

16. Deportes Iquique - 21 puntos

* Juegan su partido de la fecha