[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones en la fecha 29 de la Liga de Primera
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
- Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025 durante el desarrollo de la fecha 29:
1. Coquimbo Unido - 71 puntos
2. Universidad Católica - 54 puntos
3. Universidad de Chile - 51 puntos
4. O'Higgins - 50 puntos
5. Cobresal - 47 puntos
6. Audax Italiano - 46 puntos
7. Palestino - 45 puntos
8. Colo Colo - 44 puntos
9. Huachipato - 41 puntos
10. Ñublense - 30 puntos
11. Unión La Calera - 29 puntos
12. Deportes La Serena - 27 puntos
13. Everton - 26 puntos
14. Deportes Limache - 25 puntos
15. Unión Española - 21 puntos
16. Deportes Iquique - 21 puntos
