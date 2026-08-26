[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones tras el duelo pendiente de Coquimbo Unido y la UC

Coquimbo Unido y Universidad Católica se medirán este miércoles en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" en un duelo pendiente por la fecha 19 de la Liga de Primera.

Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Pos. Club PJ Pts. Dif. Zona 1 Colo Colo 20 49 +22 Libertadores 2 Universidad de Chile 20 36 +12 Libertadores 3 Palestino 20 33 +5 Duelo Chile 4 4 Ñublense 19 32 +3 Sudamericana 5 Universidad Católica 19 30 +13 Sudamericana 6 Everton 20 30 +6 Sudamericana 7 Deportes Limache 19 27 +7 Sudamericana 8 Deportes Concepción 20 27 -1 - 9 Coquimbo

Unido 18 26 +3 - 10 Deportes La Serena 20 24 -3 - 11 O'Higgins 20 24 -7 - 12 Huachipato 20 24 -10 - 13 Audax Italiano 20 22 -3 - 14 U. de Concepción 19 19 -12 - 15 Cobresal 20 18 -10 Descenso 16 Unión La Calera 20 14 -20 Descenso

PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.