Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones tras el duelo pendiente de Coquimbo Unido y la UC
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Autor: Redacción Cooperativa
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Coquimbo Unido y Universidad Católica se medirán este miércoles en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" en un duelo pendiente por la fecha 19 de la Liga de Primera.
Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|Colo Colo
|20
|49
|+22
|Libertadores
|2
|Universidad de Chile
|20
|36
|+12
|Libertadores
|3
|Palestino
|20
|33
|+5
|Duelo Chile 4
|4
|Ñublense
|19
|32
|+3
|Sudamericana
|5
|Universidad Católica
|19
|30
|+13
|Sudamericana
|6
|Everton
|20
|30
|+6
|Sudamericana
|7
|Deportes Limache
|19
|27
|+7
|Sudamericana
|8
|Deportes Concepción
|20
|27
|-1
|-
|9
|Coquimbo
Unido
|18
|26
|+3
|-
|10
|Deportes La Serena
|20
|24
|-3
|-
|11
|O'Higgins
|20
|24
|-7
|-
|12
|Huachipato
|20
|24
|-10
|-
|13
|Audax Italiano
|20
|22
|-3
|-
|14
|U. de Concepción
|19
|19
|-12
|-
|15
|Cobresal
|20
|18
|-10
|Descenso
|16
|Unión La Calera
|20
|14
|-20
|Descenso