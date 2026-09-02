Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago14.3°
Humedad65%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones tras los duelos pendientes de la Liga de Primera

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Revisa las clasificaciones en Cooperativa Deportes.

[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones tras los duelos pendientes de la Liga de Primera
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Pos.ClubPJPts.Dif.Zona
1 Colo Colo 21 52 +26 Libertadores
2 Universidad Católica 21 36 +15 Libertadores
3 Universidad de Chile  21 36 +11 Duelo Chile 4
4 Everton  21 33 +11 Sudamericana
5 Palestino  21 33 +3 Sudamericana
6 Ñublense 20 32 +3 Sudamericana
7 Deportes Concepción 21 30 0 -
8 Coquimbo Unido  20 29 +3 -
9 Deportes Limache 20 27 +4 -
10 Deportes La Serena 20 27 -2 -
11 O'Higgins 20 24 -8 -
12 Huachipato 20 24 -10 -
13 Audax Italiano 21 22 -7 -
14 U. de Concepción  21 22 -19 -
15 Cobresal 21 21 -8 Descenso
16 Unión La Calera 20 14 -21 Descenso
PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada