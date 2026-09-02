Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones tras los duelos pendientes de la Liga de Primera
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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Revisa las clasificaciones en Cooperativa Deportes.
Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|Colo Colo
|21
|52
|+26
|Libertadores
|2
|Universidad Católica
|21
|36
|+15
|Libertadores
|3
|Universidad de Chile
|21
|36
|+11
|Duelo Chile 4
|4
|Everton
|21
|33
|+11
|Sudamericana
|5
|Palestino
|21
|33
|+3
|Sudamericana
|6
|Ñublense
|20
|32
|+3
|Sudamericana
|7
|Deportes Concepción
|21
|30
|0
|-
|8
|Coquimbo Unido
|20
|29
|+3
|-
|9
|Deportes Limache
|20
|27
|+4
|-
|10
|Deportes La Serena
|20
|27
|-2
|-
|11
|O'Higgins
|20
|24
|-8
|-
|12
|Huachipato
|20
|24
|-10
|-
|13
|Audax Italiano
|21
|22
|-7
|-
|14
|U. de Concepción
|21
|22
|-19
|-
|15
|Cobresal
|21
|21
|-8
|Descenso
|16
|Unión La Calera
|20
|14
|-21
|Descenso