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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Everton derribó a O'Higgins en Rancagua y se acercó a los puestos altos en la Liga

Publicado:
| Periodista Digital: Francisco Cubillos Vilches / Cooperativa.cl

El cuadro viñamarino llegó a su quinto duelo sin caer en Primera División.

En tanto, los "celestes" sumaron su tercera caída consecutiva como local en el presente torneo.

Everton derribó a O'Higgins en Rancagua y se acercó a los puestos altos en la Liga
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Everton dejó atrás un inicio de temporada dubitativo y, con un triunfo por 2-3 ante O'Higgins en El Teniente por la fecha 14 de la Liga de Primera, sumó su quinta fecha consecutiva sin caer y se metió en la pelea por los puestos de avanzada.

El conjunto dirigido por Walter Ribonetto golpeó de entrada con gol de Lucas Soto (10') y, aunque los locales igualaron cuando Francisco González (32') anotó con una impecable volea, la alegría no le duró mucho a Lucas Bovaglio después de un tanto en contra de Thiago Vecino (45+3') antes del descanso.

En el complemento, las cosas se mantuvieron estáticas hasta que Julián Alfaro (90') sentenció la victoria finalizando con calidad una contra de los viñamarinos. En contraparte, González mantuvo la tensión (90+3') firmando su doblete y Arnaldo Castillo lamentó un tanto anulado sobre el final (90+7').

Con este resultado, Everton escaló al cuarto lugar con 22 puntos, mientras que O'Higgins quedó décimo con 19 unidades al sumar tres derrotas seguidas como local.

Ambos equipos tendrán Copa de la Liga en la próxima fecha. Por una parte, los "celestes" recibirán a Palestino y los "ruleteros" visitarán a Limache en Quillota, ambos el domingo 7 de junio.

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