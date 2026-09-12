Everton logró un triunfazo ante Ñublense en duelo vital por la zona de copas

La fecha 23 de la Liga de Primera se inauguró con un valioso 3-1 de Everton de visita ante Ñublense que asentó a los "ruleteros" en la lucha por la clasificación a torneos internacionales; instancia donde los rojos quedaron rezagados.

Alan Medina inauguró el marcador a los 23' con un tiro penal. Solo tres minutos después el "10" repetía para el 2-0, pero se anuló en el VAR por una mano previa en el inicio de la jugada.

Los "Diablos Rojos" supieron responder a los 74' con el cabezazo de Fernando Ovelar sobre área chica que igualó las cifras.

En la jugada siguiente Ñublense incluso pudo darlo vuelta con un tiro al palo cuando Calderón apuntó al ángulo. Ignacio González voló y Franco Rami falló con arco abierto tras el rebote en el vertical.

Inmediatamente después, Josué Ovalle apareció para devolverle la ventaja a los viñamarinos.

En los últimos minutos se dieron llegadas de ambos lados, pero el ritmo se paró con la expulsión directa de Osvaldo Bosso en los chillanejos por un codazo a Alan Medina (90+1').

De todas maneras, aún quedaba tiempo para que el propio Medina liquidara el partido con certera definición ante el achique de Nicola Pérez (90+3').

Con este resultado, Everton llegó a 36 puntos y se ubicó momentáneamente en el cuarto puesto, a la espera de lo que haga Palestino (36) este mismo sábado ante Universidad Católica; segundo de la tabla con 39.

Ñublense, en tanto, lamentó su tercera derrota consecutiva y perdió terreno con 34 puntos en el séptimo lugar, mientras Deportes Limache cierra la zona de Sudamericana con 34 unidades y su visita al colista Unión La Calera por delante.

Pos. Club PJ Pts. Dif. Zona 1 Colo Colo 22 53 +26 Libertadores 2 Universidad Católica 22 39 +16 Libertadores 3 Universidad de Chile 22 39 +13 Duelo Chile 4 4 Everton 23 36 +12 Sudamericana 5 Palestino 22 36 +4 Sudamericana 6 Deportes Limache 22 33 +9 Sudamericana 7 Ñublense 22 32 -1 - 8 Deportes La Serena 22 30 -1 - 9 Deportes Concepción 22 30 -1 - 10 Coquimbo Unido 21 29 +1 - 11 O'Higgins 22 27 -7 - 12 Audax Italiano 22 25 -6 - 13 Huachipato 21 25 -10 - 14 U. de Concepción 22 22 -20 - 15 Cobresal 21 21 -8 Descenso 16 Unión La Calera 22 14 -22 Descenso

PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.