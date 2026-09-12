Presidente Kast instruye fiscalizar hogares de adultos mayores tras tragedia en Pitrufquén

El Presidente José Antonio Kast anunció medidas urgentes para revisar las condiciones de funcionamiento y seguridad de los hogares de adultos mayores del país, tras el incendio que dejó 16 fallecidos en una residencia de Pitrufquén, en la Región de La Araucanía.

"La tragedia de Pitrufquén es devastadora y nos obliga a actuar con rapidez, decisión y responsabilidad. La delegación presidencial y los equipos regionales están desplegados para enfrentar la emergencia", escribió el Mandatario en X.

Kast confirmó que instruyó "medidas urgentes destinadas a revisar las condiciones de los hogares de nuestro país, fortalecer la prevención y fiscalización, y acelerar las propuestas necesarias para mejorar su funcionamiento y seguridad".

informó que instruyó fortalecer la prevención y la fiscalización de estos establecimientos, además de "acelerar las propuestas necesarias para mejorar su funcionamiento y seguridad".

"Al mismo tiempo, vamos a colaborar plenamente con la justicia para esclarecer qué ocurrió, determinar dónde pudieron existir fallas en la fiscalización o la prevención, conocer qué alertas se levantaron y qué acciones se adoptaron frente a ellas", agregó.

El incendio afectó al hogar de adultos mayores El Edén, donde murieron 16 de sus 26 residentes. El establecimiento operaba bajo advertencias por irregularidades sanitarias, según informó la alcaldesa de Pitrufquén, Jacqueline Romero.

"Hoy, nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus familias. Pero nuestro compromiso no termina en acompañarlas. Estamos actuando para fortalecer la prevención, mejorar la fiscalización y garantizar condiciones más seguras en los hogares de nuestro país", cerró el Jefe de Estado.

Ministra Wulf envió al subsecretario a La Araucanía

En paralelo, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, instruyó al subsecretario de la cartera viajar este sábado a La Araucanía para coordinar las acciones en terreno con el delegado presidencial regional, Francisco Ljubetic.

"Lo ocurrido en Pitrufquén me duele profundamente. Hoy pienso en las 16 personas mayores que perdieron la vida y acompaño con respeto a cada una de sus familias", escribió la secretaria de Estado.

Asimismo, informó que el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) está asistiendo a los sobrevivientes y buscando "residencias autorizadas donde estén seguros y bien cuidados".

La ministra aseguró que seguirá de cerca la investigación del Ministerio Público para "esclarecer y revisar si hubo irregularidades en el funcionamiento del hogar".

"Necesitamos saber exactamente qué pasó", enfatizó.