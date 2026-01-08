Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
Everton oficializó la vuelta del portero Esteban Kirkman
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El arquero llegó tras su paso en Deportes Recoleta de la Liga de Ascenso.
El arquero llegó tras su paso en Deportes Recoleta de la Liga de Ascenso.
Everton hizo oficial este jueves el retorno del portero nacional Esteban Kirkman y sumó así su tercera incorporación para competir en Primera División, Copa Chile y Copa de la Liga.
El jugador de 23 años es formado en el cuadro viñamarino y retornó tras su paso por Deportes Recoleta. También vistió las camisetas de Concón National y Deportes Concepción.
"Hoy retorna a nuestro club para sumar juventud, talento y seguridad a la portería", comunicó el club.
El quilpueíno, se suma a Vicente Fernández y Cristopher Barrera, como los nuevos refuerzos del equipo oro y cielo.