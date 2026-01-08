Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago25.2°
Humedad45%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Everton oficializó la vuelta del portero Esteban Kirkman

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El arquero llegó tras su paso en Deportes Recoleta de la Liga de Ascenso.

Everton oficializó la vuelta del portero Esteban Kirkman
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Everton hizo oficial este jueves el retorno del portero nacional Esteban Kirkman y sumó así su tercera incorporación para competir en Primera División, Copa Chile y Copa de la Liga.

El jugador de 23 años es formado en el cuadro viñamarino y retornó tras su paso por Deportes Recoleta. También vistió las camisetas de Concón National y Deportes Concepción.

"Hoy retorna a nuestro club para sumar juventud, talento y seguridad a la portería", comunicó el club.

El quilpueíno, se suma a Vicente FernándezCristopher Barrera, como los nuevos refuerzos del equipo oro y cielo.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada