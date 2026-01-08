Everton oficializó la vuelta del portero Esteban Kirkman

Everton hizo oficial este jueves el retorno del portero nacional Esteban Kirkman y sumó así su tercera incorporación para competir en Primera División, Copa Chile y Copa de la Liga.

El jugador de 23 años es formado en el cuadro viñamarino y retornó tras su paso por Deportes Recoleta. También vistió las camisetas de Concón National y Deportes Concepción.

"Hoy retorna a nuestro club para sumar juventud, talento y seguridad a la portería", comunicó el club.

El quilpueíno, se suma a Vicente Fernández y Cristopher Barrera, como los nuevos refuerzos del equipo oro y cielo.