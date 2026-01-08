Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Everton renovó su vínculo con el arquero Ignacio González

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El club destacó la "jerarquía" y "sentido de pertenencia" del arquero formado en Colo Colo.

Everton aseguró una pieza fundamental en el arco de cara a la nueva temporada. Mediante sus redes sociales, el club viñamarino hizo oficial este jueves la continuidad del portero nacional Ignacio González.

El arquero formado en Colo Colo llegó a un acuerdo para extender su estadía en la Región de Valparaíso, convirtiéndose en uno de los elementos claves del plantel y capitán del elenco oro y cielo.

"Jerarquía, liderazgo y sentido de pertenencia para seguir cuidando nuestra historia desde el arco", destacó el club.

Con esto, González se suma a Julián Alfaro, como el otro futbolista renovado del equipo comandado por Javier Torrente

