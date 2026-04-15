Everton se comunicó con Roberto Tobar por "presiones" de la U al arbitraje

Un clima de tensión se comenzó a vivir en la previa del duelo entre Everton de Viña del Mar y Universidad de Chile luego de que el cuadro ruletero decidiera pasar a la ofensiva y enviar una misiva a la Comisión de Árbitros, encabezada por Roberto Tobar, para expresar su inquietud ante los recientes reclamos del elenco estudiantil.

En el documento, al que tuvo acceso La Tercera, la dirigencia viñamarina apunta directamente a la estrategia comunicacional de la U tras su derrota ante Ñublense en Chillán.

"Consideramos que este tipo de campaña genera un ambiente de presión que no hace bien al fútbol chileno ni a quienes tienen la difícil tarea de dirigir los partidos", establece el escrito.

La molestia en el Centro Deportivo Azul (CDA) estalló tras el arbitraje de Cristián Galaz y la intervención del VAR a cargo de Piero Maza el pasado fin de semana. Los laicos reclamaron airadamente por la no expulsión de Jovanny Campusano tras una fuerte entrada sobre Javier Altamirano.

La preocupación no solo escaló a nivel dirigencial, sino que también llegó al camarín. Según la misma publicación, los capitanes del plantel de Everton manifestaron su inquietud a la regencia del club, temiendo que el "ruido mediático" termine afectando la imparcialidad del arbitraje en su contra.

Por este motivo, Everton solicitó formalmente a la ANFP que se designe a un juez de "reconocida trayectoria" para ser el árbitro principal del cotejo, buscando garantizar la máxima justicia deportiva y evitar que las presiones externas influyan en el desarrollo del juego.

El partido entre ruleteros y azules está programado para este sábado a las 17:30 horas.