Fabián Hormazábal: "No fue el inicio que esperábamos, pero confiamos en nuestro trabajo"

Fabián Hormazábal, defensor de Universidad de Chile en una actividad comercial con Adidas abordó el complejo inicio de temporada del equipo, que aún no logra ganar en el torneo y llamó a mantener la calma en medio de los cuestionamientos.

"Obviamente no fue el inicio que todos esperábamos, pero confiamos mucho en el trabajo que estamos haciendo. Más que corregir, es trabajar; en estos momentos el trabajo es la única forma de salir adelante", comentó el lateral en la presentación de las nuevas zapatillas Adidas.

Además, el seleccionado nacional respaldó el trabajo de su técnico Francisco Meneghini ante los malos resultados. "El cuestionamiento va de la mano con los resultados, pero estamos bien y eso se verá reflejado en la cancha", comentó.

Respecto a la presión que implica vestir la camiseta azul, el lateral fue claro: "El tipo de presión que existe en la U la hemos sabido llevar durante estos años. Debemos estar tranquilos y jugar a lo que juega la Universidad de Chile", explicó.

En relación a su rendimiento asumiendo las críticas. "Cuando juegas bien recibes halagos, cuando juegas mal te critican, es normal. La única fórmula que conozco para volver a mi nivel es seguir trabajando".

Por último, pensando en el próximo desafío ante Deportes Limache, actual líder del torneo, Hormazábal anticipó un duelo exigente: "Es el equipo que va puntero, trataremos de contrarrestarlos para no encontrarnos con sorpresas el fin de semana y poder quedarnos con los tres puntos", finalizó.

¿Cuándo juegan Universidad de Chile y Deportes Limache?

Universitarios y tomateros se enfrentarán este domingo 22 de febrero a las 20:30 horas (23:30 GMT) en el Estadio Nacional por la cuarta fecha de la Liga de Primera.

Podrás seguir todos los detalles del encuentro en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.