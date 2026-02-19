Boric busca estrechar la relación con Rapa Nui "respetando su autonomía"

En el segundo día de su visita en Rapa Nui, el Presidente Gabriel Boric remarcó su compromiso con estrechar la relación del Estado con el pueblo que habita la isla, siempre basándose en "el respeto a su autonomía".

Según el Mandatario, después de ser recibido con protestas ayer miércoles, sostuvo "una conversación muy honesta" con la alcaldesa Elizabeth Arévalo y representantes de las principales organizaciones del territorio.

Uno de los temas que trataron fue la remoción de Manahi Pakarati desde la Embajada de Nueva Zelanda, después de que llamara a la autodeterminación del pueblo Rapa Nui, algo que los líderes locales tomaron como una ofensa, según comentan quienes estuvieron presentes en el encuentro.

A su turno, el Presidente aparentemente aclaró que Pakarati no fue desvinculada de la Cancillería propiamente tal, antes de asegurar a los presentes que comprende su visión sobre la autodeterminación.

El Mandatario fue fotografiado con isleños esta mañana. (Foto: ATON)

"Seguimos comprometidos con fortalecer la relación del Estado de Chile con el pueblo Rapa Nui, sostenida -por cierto- en el respeto a su autonomía, que es algo que las autoridades locales con las que nos hemos reunido nos han manifestado con mucha convicción y que yo comparto plenamente", subrayó este jueves.

Cabe mencionar que ninguna manifestación en contra de Boric convocada para hoy se logró concretar, y si bien de vez en cuando aparecieron algunos carteles con reclamos, su agenda no fue interrumpida.

Consulta indígena

El senador socialista Tomás de Rementería, que integra la delegación de Boric, complementó que en la reunión que ese grupo sostuvo por separado con los acotres de la isla, "hubo una discusión respecto a si la presencia física del Presidente acá fue tardía".

Para el oficialista, "la recepción ha sido buena: ha habido un diálogo franco y la verdad es que acá hay una deuda muy grande no del Presidente Boric, sino que del Estado de Chile con el pueblo Rapa Nui y con la comuna de Isla de Pascua, y queremos trabajar para que el próximo Gobierno mantenga" la coordinación que se busca establecer en esta oportunidad.

Otro reclamo emblemático de los isleños tiene que ver con la consulta indígena, que rechazó un gobierno autónomo de Rapa Nui propuesto por el Ejecutivo y que -acusan- no fue redactada por las comunidades, sino que desde el continente.

Sobre este tema, De Rementería afirmó que "hemos llegado a la conclusión de que tiene que haber una nueva consulta".

Coordinación en seguridad

En una actividad posterior del Presidente, Lenky Atan, consejera de la Corporación Nacional de Desarrollo Indigena y representante politica de Rapa Nui le pidió expresamente que el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se haga presente en el territorio para poner freno al ingreso de la droga a la isla, que entra tanto por barcos como por el Aeropuerto Internacional Mataderi.

"Nosotros queremos un futuro sano, el futuro que teníamos antes que llegara toda esa porquería. No puede ser que la PDI diga que está mala la máquina de rayos X para pasar las maletas. No puede ser que en los barcos llegue la droga y no se vea" denunció la consejera.

Ha trascendido que durante su reunión con autoridades locales de ayer, Boric dijo estar consciente del problema, y justamente adelantó gestiones con el ministro Cordero para desplegar una coordinación que fortalezca el control en esa línea.

Obras públicas e instalación del Sernameg

Fuera de estos temas, la agenda del Mandatario se ha enfocado en infraestructura y conectividad: esta mañana, estuvo en el aeropuerto destacando avances en la modernización del terminal de pasajeros, y luego hizo un recorrido por los primeros kilómetros pavimentados de la Ruta IPA 1.

Boric resaltó este último proyecto desde la Dirección de Vialidad: "Para que la gente del continente tenga una dimensión, es algo que en la isla se viene esperando hace muchísimo tiempo. Una de las cosas que nos decían cuando íbamos a ver la obra es que quienes realizan el recorrido ahora pueden ir viendo el mar, y no los hoyos".

Para cerrar la jornada, encabezó el lanzamiento del programa "Mujeres Jefas de Hogar", parte de la instalación del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg) en Rapa Nui, y que busca fortalecer la autonomía económica de las jefas de hogar y la implementación de un proyecto laboral, a través de la entrega de un conjunto de herramientas que les permitan generar y gestionar ingresos a partir del trabajo remunerado.

En esta primera etapa, el proyecto ya cuenta con 41 mujeres inscritas.