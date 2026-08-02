Fernando Gago y el gol de Eduardo Vargas en el triunfo de la U: "Eso es la jerarquía"

Posterior a la victoria ante Huachipato en la fecha 17 de la Liga de Primera, el técnico Fernando Gago repasó el rendimiento de sus dirigidos en Universidad de Chile y abordó la situación respecto al mercado de pases en esta ventana de la temporada.

"Los primeros minutos me gustaron hasta la expulsión, porque el rival se defendió más abajo. Para romper esos esquemas la acción individual es lo más importante. Soy un convencido que gambetear y tirar una pared, un caño o patear no depende de un entrenador, sino de la acción individual", comentó.

Seguido a ello profundizó: "Trabajamos el movimiento y dónde tenía que caer el centro en una posible situación, pero la calidad del gol de Eduardo (Vargas) es totalmente de él. Eso es la jerarquía, es el nivel, es el juego y del futbolista dentro de la cancha".

Finalmente, Gago se refirió a las eventuales salidas del plantel: "Si llega una oferta y el futbolista se quiere ir ¿Por qué tenemos que cerrar una puerta? También está lo económico, si vienen con 100 millones de dólares ¿no vendemos a un jugador?".

"Nosotros tenemos un plantel que yo necesito de todos los jugadores y lo voy a necesitar, y el plantel que tengo hoy es el mejor que tengo", cerró.