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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Gonzalo Sosa fue absuelto tras expulsión ante Universidad Católica

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero vio la roja en los descuentos por doble amarilla.

Gonzalo Sosa fue absuelto tras expulsión ante Universidad Católica
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El delantero de Deportes Limache Gonzalo Sosa fue absuelto por el Tribunal de Disciplina de la ANFP tras haber sido expulsado por doble amonestación en el duelo del pasado fin de semana ante Universidad Católica.

El ariete argentino vio la roja a los 90+4' luego de sumar una segunda amarilla por "conducta antideportiva" tras una falta sobre Cristián Cuevas, no obstante, el cuadro tomatero apeló a la decisión del juez Héctor Jona y determinó borrarle la amonestación.

Así, el futbolista sumó una amonestación al conteo anual y podrá estar en la visita a La Serena, este domingo 24 por la fecha 13 de la Liga de Primera.

Su compañero Yerko González, en tanto, sí fue sancionado con un partido por la roja directa que recubió sobre el final del primer tiempo.

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